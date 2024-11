Ascherslebens erster urbaner Miniwald nimmt Gestalt an. Schüler und viele weitere Freiwillige bringen zahlreiche Gehölze in die Erde.

Aschersleben/MZ. - Der Himmel ist grau, die Temperaturen liegen im einstelligen Bereich und es nieselt. Eigentlich kein Wetter, bei dem man sich draußen aufhalten möchte. Das sehen auch die Schüler der Burgschule so, als sie Dienstagfrüh mit Kapuzen auf den Köpfen und Händen in den Jackentaschen an der Wallstraße stehen. Dort soll nämlich aufgeforstet werden (die MZ berichtete) und die Jugendlichen sind vor Ort, um gemeinsam mit Mitarbeitern der Aschersleber Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (AGW), der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), Ascherslebens Oberbürgermeister Steffen Amme sowie dem Verschönerungsverein sage und schreibe 1.820 Gehölze in die Erde zu bringen, damit sich daraus ein Miniwald entwickelt.