In Gatersleben werden derzeit gleich drei Brücken saniert. Beläge und Holzböden werden erneuert, für Fußgänger und Radfahrer gelten Umleitungen. Bis Oktober sollen die Arbeiten an zwei Bauwerken abgeschlossen sein.

Schönheitskur für drei Brücken in Gatersleben – Vollsperrungen bis Oktober

Mehrere Baustellen: Gatersleben werden drei Brücken wieder hergerichtet.

Gatersleben/MZ. - Gute Nachrichten für Gatersleben: Gleich drei Brücken dieses Seeland-Ortsteils werden in den kommenden Tagen wieder hergerichtet – die Brücke über den Syltegraben in der Straße „Am Schwabeplan“, die Selke-Brücke in der Straße „Vor den Neuen Häusern“ und die Brücke über den Mühlgraben „An der Alten Mühle“.