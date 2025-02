Aschersleben/MZ. - Dicke Luft in Deutschland – auch in Aschersleben. Zumindest wenn man die aktuellen Luftmesswerte betrachtet. Denn schon seit mehreren Tagen werden nahezu in ganz Deutschland die Feinstaubwerte überschritten. Die Messstation in Aschersleben, die sich Hinter dem Zoll befindet, zeigte am gestrigen Donnerstag, 13. Februar, einen Feinstaubwert von 71 Mikrogramm pro Kubikmeter (µg/m³) an und liegt damit deutlich über dem Grenzwert von 40 µg/m³. Auch in den Tagen zuvor wurde der Feinstaubwert immer wieder überschritten.

