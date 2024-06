Aschersleben/MZ/fge - Auch vor dem letzten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM sollte Spornschildkröte Monty im Ascherslebener Zoo wieder ihren Tipp abgeben. Und so wurde wieder alles vorbereitet: Zwei Schalen mit Futter - eine mit der Schweizer Flagge und eine mit der deutschen Fahne dekoriert.

Während Monty beim letzten Spiel gegen Ungarn erst noch zögerte und dann sogar die Richtung änderte, war das Ergebnis diesmal erstaunlich eindeutig. Die kleinen Beine setzten sich sofort in Bewegung und haben den gepanzerten Körper schon nach nur wenigen Sekunden zum angerichteten Salat am deutschen Tor gebracht. Sind wir also gespannt. Anstoß ist heute Abend in Frankfurt um 21 Uhr.

Weiter wird es dann für die Deutschen bei ihrem ersten Achtelfinalspiel am 29. Juni gehen. Das Spiel gegen die Schweiz wird sowohl in der Sportsbar im Ballhaus, als auch im Biergarten Zum Bestehorn beim Public Viewing ab 21 Uhr live übertragen.