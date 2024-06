Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ/fge - Zum zweiten Mal hat Schildkröte Monty im Ascherslebener Zoo in Sachen Fußball-EM orakelt. Diesmal ging es um den Ausgang des am Mittwoch stattfindenden Spiels Deutschland gegen Ungarn. Unter den Augen etlicher Schaulustiger startet die Spornschildkröte erst einmal in Richtung ungarisches Tor. Doch schon nach kurzer Zeit hielt Monty inne und blickte sich ausgiebig in ihrem großen Außengehege um.