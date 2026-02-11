weather regen
Mit Herz-Art hat sich in Nachterstedt eine neue Schalmeienkapelle gegründet, die mitreißen möchte. Die Enthusiasten suchen nun nach Mitstreitern und Unterstützern.

Von Regine Lotzmann 11.02.2026, 10:15
Im Probenkeller in Nachterstedt übt die neu gegründete Schalmeienkapelle die ersten Lieder ein.
Im Probenkeller in Nachterstedt übt die neu gegründete Schalmeienkapelle die ersten Lieder ein. (Foto: Regine Lotzmann)

Nachterstedt/MZ - Irgendwie funktionierte es von jetzt auf gleich: Eben noch eine etwas abwegige Biertischlaune beim Heimatfest und schon stehen die Herz-Art-Schalmeienfreunde im Partykeller von Nachterstedts Ortsbürgermeister Rainer Heuwold und üben die ersten Lieder ein. Stimmungsvoll. Modern. Mitreißend.