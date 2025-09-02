weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Heimatfest: Rekord beim Drohndorfer Heimatfest: Eierkutsche sammelt beim Umzug 1.123 Eier ein

1.123 Eier, eine „Eierkutsche“ und jede Menge Teamgeist: Beim Heimatfest in Drohndorf feiern die Besucher mit Rührei, Wettbewerben und jeder Menge Spaß ein gelungenes Wochenende.

Von Katrin Wurm 02.09.2025, 10:15
Mehr als 1.000 Eier werden zu Rührei verarbeitet: Danny Bierstedt ist der Mann an der Riesenpfanne.
Mehr als 1.000 Eier werden zu Rührei verarbeitet: Danny Bierstedt ist der Mann an der Riesenpfanne. (Fotos: Frank Gehrmann)

Drohndorf/MZ - Drohndorf feiert Heimatfest – und das mit einem absoluten Rekord: 1.123 Eier haben die Einwohnerinnen und Einwohner für das große gemeinsame Rührei-Essen gespendet. „So viel wie nie zuvor“, freut sich Kevin Bierstedt, Vorsitzender des organisierenden Kultur- und Heimatvereins.