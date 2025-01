Zwei Froser fordern die Verwaltung auf, ihre Daten zu löschen, weil sie nicht Bürger der Stadt Seeland, sondern der „Gemeine Südharz“ wären. Was zwei Verfassungsschützer im Rat sagen.

„Gemeine Südharz“ statt Seeland? Zwei Froser schicken Briefe im Reichsbürgerstil an die Verwaltung

Hoym/Frose/MZ. - Gibt es in der Stadt Seeland Reichsbürger? Ein Tagesordnungspunkt der jüngsten Stadtratssitzung, der sich mit der Sensibilisierung der Mandatsträger in Fragen Extremismusprävention beschäftigte, machte genau auf diese aufmerksam. Im Sommer seien zwei Briefe im Reichsbürgerstil von zwei Einwohnern bei der Verwaltung eingegangen, hieß es in der Sitzung.