Die Mini-Meisterschaften im Tischtennis halten erstmals Einzug in Aschersleben: Alle Kinder haben die Chance, sich für das Kreisfinale zu qualifizieren. Eine Überraschung gibt es auch.

Premiere in der Wema-Halle: Mini-Meisterschaften im Tischtennis in Aschersleben

Tischtennis in Aschersleben

Der Nachwuchs vom TTC Aschersleben, hier ein Foto nach dem Weihnachtsturnier, beteiligt sich auch an den Mini-Meisterschaften.

Aschersleben/MZ. - Aschersleben freut sich auf ein sportliches Highlight: Erstmals finden hier die Mini-Meisterschaften im Tischtennis statt. Alle Kinder bis 12 Jahre, die bisher noch nicht an Wettkämpfen in dieser Sportart teilgenommen haben, sind herzlich eingeladen, ihr Talent unter Beweis zu stellen. Am Sonntag, 16. Februar, öffnet der TTC 79 Aschersleben dazu die Wema-Halle.