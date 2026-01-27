Beim Indoor-Triathlon im Ascherslebener Ballhaus messen sich 150 Athleten aus Nah und Fern miteinander. Zum ersten Mal gibt es dabei einen Special-Olympics-Wettbewerb.

Erstmals haben sich beim Special-Olympics-Wettbewerb auch Sportler mit geistiger Behinderung beim Ascherslebener Indoor-Triathlon gemessen.

Aschersleben/MZ - Die Stimmung im Ascherslebener Ballhaus ist am Sonntag aufgeheizt. Es wird geschwommen, geradelt und gelaufen. Am Beckenrand, im Foyer zwischen Schwimmhalle und Arena ebenso wie an der Laufstrecke stehen Gäste und feuern die Athleten an, die hier gerade ihr Bestes geben. Es ist die erste Veranstaltung der Indoor-Triathlon-Serie in diesem Jahr.