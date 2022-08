Polizei sucht flüchtigen Täter nach Kellereinbrüchen in Aschersleben

In jüngster Zeit hat die Zahl der Kellereinbrüche in Aschersleben stark zugenommen.

Aschersleben/MZ - Der Polizei im Salzlandkreis werden vermehrt Kellereinbrüche in Aschersleben gemeldet. Auch in den zurückliegenden Tagen waren in der Stadt wieder Täter unterwegs, die scheinbar gezielt Kellerverschläge aufbrechen, um an ihr Diebesgut zu kommen.

Nachdem in der Nacht zum Freitag unbekannte Täter mehrere Kellerverschläge in einem Mehrfamilienhaus im Weinberg aufbrachen und dort ein Fahrrad entwendeten, suchten ebenfalls Unbekannte in der Nacht zum Samstag ein Mehrfamilienhaus in der Prof.-Dr.-W.-Friedrich-Straße auf, brachen dort mehrere Kellerabteile auf und entwendeten daraus verschiedene Arbeitsgeräte.

In der Nacht zum Sonntag wurden die Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Düsteren Tor wach, weil sie Geräusche aus dem Kellerbereich hörten. Als sie nachschauten, ertappten sie einen Mann auf frischer Tat, der gerade zwei Fahrräder aus dem Keller zum Abtransport bereitgestellt hatte. Es kam zu einem kurzen Handgemenge, der Täter flüchtete dann allerdings zu Fuß in Richtung Innenstadt.

Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen mit Hilfe eines Fährtenspürhundes konnte der Flüchtige nicht mehr gefunden werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Er ließ bei seiner Flucht jedoch Einbruchswerkzeug zurück, welches sichergestellt werden konnte.

Der Mann wurde durch die Zeugen folgendermaßen beschrieben: südeuropäischer/ arabischer Phänotyp, dunkle Haare, circa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, mit stämmiger Figur. Zur Tatzeit trug der Mann eine grüne Jacke und hatte einen Rucksack bei sich. Ob der Mann auch als Täter der ersten beiden beschriebenen Taten in Frage kommt, sei Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei des Salzlandkreises unter der Nummer 03471/3790 entgegen.