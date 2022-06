Pläne zu einer neuen Bestattungsform auf dem Friedhof Aschersleben liegen vorerst auf Eis

Aschersleben/MZ - Mit dem Beschluss, auf dem Friedhof an der Schmidtmannstraße künftig auch sogenannte Reerdigungen als neue Bestattungsart anzubieten, hat der Ascherslebener Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung tatsächlich die Rechnung schon mal ohne den Wirt gemacht (MZ berichtete). Der „Wirt“ ist in diesem Fall das Land Sachsen-Anhalt. Und in Magdeburg hält man derzeit nichts von einer Änderung des Bestattungsgesetzes. Das wäre aber die Voraussetzung dafür, dass eine Berliner Firma ihr Vorhaben, in Aschersleben ein Pilotprojekt „Reerdigung“ zu starten, in die Tat umsetzen könnte.

