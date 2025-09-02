In der Motorsport-Serie ADAC GT4 Germany startete Hugo Sasse fast perfekt in die Saison. Zwei Top-Resultate lagen in Hohenstein-Ernstthal im Bereich des Möglichen.

Pechsträhne bei Ascherslebener Hugo Sasse hält bei Motorsport-Serie weiter an

In Hohenstein-Ernsttal lief es für den Ascherslebener Hugo Sasse in der Motorsport-Serie nicht nach Wunsch.

Aschersleben/MZ - Auf den Saisonauftakt Ende April bei seinem Heimrennen in der Motorsport-Arena Oschersleben folgte für Hugo Sasse und seinen Mitstreiter sowie deren Konkurrenten eine lange Pause bis zum zweiten Rennen der Sportwagen-Rennserie ADAC GT4 Germany. Dafür geht es jetzt Schlag auf Schlag, denn im August standen und im September stehen je zwei Rennwochenenden im Kalender der DTM-Rahmenserie.