ADAC GT4 Germany Pechsträhne bei Ascherslebener Hugo Sasse hält bei Motorsport-Serie weiter an
In der Motorsport-Serie ADAC GT4 Germany startete Hugo Sasse fast perfekt in die Saison. Zwei Top-Resultate lagen in Hohenstein-Ernstthal im Bereich des Möglichen.
02.09.2025, 16:15
Aschersleben/MZ - Auf den Saisonauftakt Ende April bei seinem Heimrennen in der Motorsport-Arena Oschersleben folgte für Hugo Sasse und seinen Mitstreiter sowie deren Konkurrenten eine lange Pause bis zum zweiten Rennen der Sportwagen-Rennserie ADAC GT4 Germany. Dafür geht es jetzt Schlag auf Schlag, denn im August standen und im September stehen je zwei Rennwochenenden im Kalender der DTM-Rahmenserie.