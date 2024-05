Mittels Spezialtransport und Autokran ist der Nachbau der Skulptur der Kletterorange an seinen Platz in der Orangerie Aschersleben gebracht worden.

Aschersleben/MZ - Aschersleben hat sie zurück, die Orange im Bestehornpark Aschersleben. In einer aufwändigen Aktion ist der Nachbau des etwa zwölf Tonnen wiegenden Kunstobjekts am Mittwochvormittag mittels schwerer Technik an seinen angestammten Platz in der Orangerie des Bestehornparks gehievt worden.