Die Stadt Aschersleben möchte die Kita Westdorf schließen. Dort wurden zuletzt nur noch zwei Kinder betreut. Die Westdorfer wollen die Segel aber noch nicht streichen. Was sie vorschlagen.

Nur noch zwei Kinder angemeldet: Schließt die Kita in Westdorf?

Kinderbetreuung in Westdorf

Wird die Kita „Zwergenland“ in Westdorf geschlossen? Eine Beschlussvorlage wird im Bildungsausschuss diskutiert.

Aschersleben/MZ. - Hat die Kindertagesstätte in Westdorf noch eine Chance? Im Moment sieht es nicht danach aus. Denn seit Sommer vergangenen Jahres gehen der Einrichtung die Kinder verloren. Im August waren es noch 15 Jungen und Mädchen, die in dem Ascherslebener Ortsteil betreut wurden. Bis Ende November wurden 13 Betreuungsverträge gekündigt, so dass aktuell nur noch zwei Kinder die Einrichtung besuchen. „In diesem Tempo habe ich das noch nie erlebt“, sagt Amtsleiter Steffen Schütze. Weil ein wirtschaftlicher Betrieb nicht mehr möglich sei, möchte die Stadt Aschersleben als Träger die Einrichtung zum 28. Februar schließen. Denn auch für zwei Kinder braucht es drei pädagogische Fachkräfte, wenn die Kita zehn Stunden pro Tag geöffnet werden soll. Die Kinderzahl sinkt nach Angaben aus der Verwaltung auch im sonstigen Stadtgebiet um bis zu 70 Kinder pro Jahr.