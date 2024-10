Aschersleben/MZ - Ein Mädchen im roten Mantel wartet am Bahngleis, neben ihr steht ein Koffer. Es blickt sehnsüchtig in die Ferne. Wo will es hin? Fährt es allein? „Die Bilder geben Raum für eigene Geschichten und Vorstellungen“, findet Henning Hölemann mit Blick auf das wartende Mädchen. Es handelt sich um ein Graffito, eines von vielen, das Hölemann gemeinsam mit anderen dieser Tage an die Wände des Ascherslebener Bahnhofstunnels sprayt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.