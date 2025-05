Wittenberg/MZ. - In Wittenberg ist es am Mittwoch in den späten Abendstunden zu einem Einsatz des Spezialeinsatzkommandos der Polizei (SEK) gekommen. Ein Anwohner hatte die Polizei um 19.50 telefonisch darüber informiert, dass ein Mann von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Rheinstraße mit einer Waffe schieße.

