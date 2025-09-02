Die ehemalige Froserin Birgit Skibowski ist schwer krank. Dank des ASB-Wünschewagens konnte sie jetzt ihre alte Heimat noch einmal besuchen. Es wird berührend – und ein halbes Klassentreffen.

Noch einmal ihr Frose sehen: ASB-Wünschewagen sorgt bei Birgit Skibowksi für Momente des Glücks

Pferde sind schon immer Birgit Skibowskis Leidenschaft. Nala von der Domäne in Frose ist da eine schöne Überraschung, die Familie Mertin ihr macht.

Frose/MZ - „Das ist doch der Lutz!“, rufen die Frauen, die am Wochenende auf der Froser Domäne schwatzend zusammensitzen, als ein in Schwarz gekleideter Mann von seinem Motorrad steigt. In der Hand hält er eine rote Rose. Die ist für seine einstige Schulkameradin Birgit Skibowski gedacht.