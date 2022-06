Noahs Arche in der Schloß Hoym Stiftung eröffnet

In der Schloß Hoym Stiftung wurde Noahs Arche eröffnet - eine Mischung aus Spielplatz und Streichelzoo.

Hoym/MZ - Die Flasche mit dem Rotkäppchen-Sekt ist ziemlich zäh. Doch beim zweiten Versuch schaffen es Sebastian Nowak und Kai Weidl vom Bewohnerbeirat: Das Glas zerscheppert am Bug von Noahs Arche und lässt den Sekt zur Schiffstaufe spritzen. Wenn Frederec Preuß sich das nun fertiggestellte Holzschiff anschaut, das in der Schloß Hoym Stiftung eine abenteuerlich anmutende Mischung aus Spielplatz, Streichelzoo und Treffpunkt geworden ist, muss er lächeln. „Genau so habe ich mir das vorgestellt, vielleicht ist es sogar noch einen Tuck besser.“