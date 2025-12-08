„9 Points of View“ Neun Blicke von außen: Ascherslebener Stadtschreiberprojekt mit Lesung und Film abgeschlossen
Mit einer Lesung und einer Filmpremiere im Ascherslebener Kino ist das Stadtschreiberprojekt „9 Points of View“ beendet worden. Neben schönen Erinnerungen bleiben eine Buchreihe und eine Grafikmappe.
08.12.2025, 16:15
Aschersleben/MZ - Wenn man sich darüber beschwert, dass sich alle beschweren … gehört man dann auch zu den Menschen, die sich beschweren? Die französische Autorin Hélène Laurain fragt sich das. Oder auch: Ab wie vielen Einwohnern einer Stadt hört man auf, einander zu grüßen?