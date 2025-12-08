Mit einer Lesung und einer Filmpremiere im Ascherslebener Kino ist das Stadtschreiberprojekt „9 Points of View“ beendet worden. Neben schönen Erinnerungen bleiben eine Buchreihe und eine Grafikmappe.

Im September 2024 startete das Ascherslebener Stadtschreiberprojekt „9 Points of View“. Jetzt wurde es beendet.

Aschersleben/MZ - Wenn man sich darüber beschwert, dass sich alle beschweren … gehört man dann auch zu den Menschen, die sich beschweren? Die französische Autorin Hélène Laurain fragt sich das. Oder auch: Ab wie vielen Einwohnern einer Stadt hört man auf, einander zu grüßen?