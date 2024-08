Jörg Erdmenger bekam in der Stadt Seeland die meisten Stimmen aller Kandidaten. Nun hat er das Amt des Ortsbürgermeisters von Gatersleben übernommen.

Neuer Gaterslebener Bürgermeister will Zusammenwachsen der Stadt Seeland unterstützen

Gatersleben/MZ - Es habe schon eine Weile gedauert, bis er sich dazu durchgerungen hatte, sagt Jörg Erdmenger, der nun der neue Ortsbürgermeister von Gatersleben ist. Viele Leute hätten ihn angesprochen. „Immer mit dem Querverweis: Guck mal deine Stimmen an, der ganze Ort will das!“, meint der 55-Jährige, der für die Wählergemeinschaft Gatersleben angetreten ist, lachend. Und tatsächlich: Mit 1.407 Stimmen für den Ortschafts- und 1.097 für den Stadtrat gehört er zu den Kandidaten, die in der gesamten Stadt die meisten Wähler hinter sich versammeln konnten.