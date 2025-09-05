Mit 40 Jahren Berufserfahrung tritt Siglinde Winter die Leitung der Kindertagesstätte „Kunterbunt“ in Mehringen an. Die 60-Jährige legt großen Wert auf Teamarbeit, Mitsprache – und frischen Wind in der Einrichtung.

Mehringen/mz. - Mit 60 bereitet sich mancher in Gedanken so langsam auf den Ruhestand vor. Nicht so Siglinde Winter. Sie startet noch einmal durch und hat sich erfolgreich auf die Stelle als Leiterin der Kindertagesstätte „Kunterbunt“ in Mehringen beworben. Dass es auf Anhieb geklappt hat, damit hat die Staßfurterin selbst nicht gerechnet und freut sich nun umso mehr. „Ich lebe für den Erzieherberuf und wollte mich beruflich noch einmal verändern“, sagt die Frau mit dem modischen Kurzhaarschnitt. Genug Erfahrung habe sie nach ihrer Ausbildung zur Krippenerzieherin in Dessau in 40 Berufsjahren gesammelt. Und das Rüstzeug für die Leiterstelle erwarb sie mit einem Kompetenzlehrgang in Magdeburg.