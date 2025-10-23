„Widerstehen“, ein Werk des Hallenser Künstlers Bernd Göbel, setzt einen bewussten Akzent auf der Freifläche hinter den von der Ascherslebener Wohnungsgesellschaft sanierten Gebäuden an der Hohe Straße.

Neue Kunst für Aschersleben: Skulptur am Grauen Hof der Öffentlichkeit übergeben

Im Beisein des Künstlers wird die Skulptur „Widerstehen“ am Grauen Hof in Aschersleben der Öffentlichkeit übergeben.

Aschersleben/MZ - Der nackte Körper des Mannes beschreibt einen großen Bogen, die Knie gebeugt, spannt sich der Torso bis ins Extreme, die mächtigen Füße stemmen sich gegen den Untergrund. Der Betrachter spürt das Unbequeme, den Kampf. Die Anstrengung, sich nicht zu fügen, nicht aufzugeben. Ohne Kleidung, ohne Symbole oder andere Zugaben wirkt die Figur zeitlos.