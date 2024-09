Nach Änderungen in den Fraktionen im Ascherslebener Stadtrat mussten die Ausschüsse teilweise neu besetzt werden.

Neue Fraktionen im Ascherslebener Stadtrat - CDU und Widab müssen Sitze in Ausschüssen abgeben

Aschersleben/MZ - Die Stadtratssitzung am Mittwochabend hat die Zusammensetzung der Ausschüsse noch einmal kräftig durcheinandergewirbelt. Der Grund: Nach der konstituierenden Sitzung im Juli haben sich die Fraktionen in Teilen neu gefunden. Parteien und Wählervereinigungen, die nur einen Sitz im Stadtrat erringen konnten, hätten nicht in Ausschüssen mitarbeiten können und auf diese Weise keinerlei Einfluss auf die städtische Politik nehmen können.

Das betrifft die Grünen und die Bafa. Colette Rink (Bafa) hat sich deshalb der AfD-Fraktion angeschlossen, die nun also aus vier Mitgliedern besteht und als Fraktion AfD/Bafa agiert. Lars Bremer (Die Grünen) gehört nun der Fraktion Die Linke/SPD/Grüne an. Diese Fraktion ist mit fünf Sitzen im Stadtrat vertreten.

Um die Ausschüsse entsprechend den Fraktionsstärken zu besetzen, musste im Rathaus noch einmal neu gerechnet werden. Weil die CDU/FDP-Fraktion und die Widab gleich stark im Stadtrat vertreten sind, müssen diese einen Sitz in den mit zehn Mitgliedern vertretenen Ausschüssen zugunsten kleinerer Fraktionen abtreten. Doch wer zieht zurück?

Normalerweise entscheidet das Los darüber, Amtsleiter Bernhard Fuchshuber hatte die Lose schon vorbereitet. Letztlich war das Losverfahren dann aber gar nicht nötig, weil sich die Fraktionen bereits vor der Sitzung geeinigt haben.

Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss

Für die Arbeit im Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss hat die CDU/FDP-Fraktion Steffen Fleischer zurückgezogen. Auch die Widab hat noch einen Wechsel vorgenommen. Statt Klaus Winter arbeitet Felix Huhn künftig im Ausschuss mit. Der Ausschuss setzt sich somit zusammen aus Kathrin Brandt, Alexandra Dahl, Andreas Rossa (alle CDU/FDP), Vivien Horn, Felix Huhn, Carsten Wollmann (Widab), Elke Reinke, Marco Kiontke (Die Linke/SPD/Grüne) Colette Rink (AfD/Bafa). Den Vorsitz hat Harald Sporreiter (Widab).

Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

Hier ist es die Fraktion der Widab, die einen Sitz abtritt. Felix Huhn wird nicht mehr im Stadtentwicklungsausschuss vertreten sein. Dafür rückt Lars Bremer (Grüne) nach. Der Ausschuss setzt sich nun so zusammen: Den Vorsitz hat Benno Schigulski (CDU/FDP). Mitglieder sind Kathrin Brandt, Detlef Gürth, Marcel Osterburg (alle CDU/FDP), Monika Mingramm, Gabriele Puchner, Holger Weiß (alle Widab) Yves Metzing, Lars Bremer (beide Die Linke/SPD/Grüne) sowie David Hartung (AfD/Bafa).

Ausschuss für Ordnung, Recht und Kommunales

Im Ordnungsausschuss verliert Harald Sporreiter (Widab) seinen Sitz zugunsten von Marco Kiontke (Die Linke/SPD/Grüne). Damit gehören dem Ausschuss nun Maik Planert (CDU) als Vorsitzender neben Ronny Küster, Andreas Rossa. Martin Lampadius (alle CDU/FDP), Marcel Hänsgen, Felix Huhn, Carsten Wollmann (alle Widab), Lars-Gernot Otto, Marco Kiontke (beide Die Linke/SPD/Grüne) sowie Michael Krebs (AfD, Bafa) an.

Finanz- und Verwaltungsausschuss

Maik Planert (CDU/FDP) verlässt diesen Ausschuss zugunsten von Lars Bremer (Die Linke/SPD/Grüne). Bei dieser Fraktion gibt es eine weitere Änderung: Statt Elke Reinke wird künftig Yves Metzing in Sachen Haushalt und Verwaltung mitarbeiten. Ausschussvorsitzender bleibt Axel Pich (Widab). Die weiteren Mitglieder im Ausschuss sind Ralf Klar, Martin Lampadius, Benno Schigulski (alle CDU/FDP), Monika Mingramm, Gabriele Puchner, Holger Weiß (alle Widab) sowie Rene Gurr (AfD/Bafa).