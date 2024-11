Aschersleben/MZ - Die Betreuungskosten in den Kindereinrichtungen der Stadt Aschersleben beschäftigen derzeit nicht nur die Stadträte, sondern vor allem die betroffenen Familien. Denn folgt der Stadtrat am 27. November dem Vorschlag aus dem Rathaus, kommen auf Eltern erheblich steigende Beiträge zu. Viele Elternvertreter haben am Dienstagabend die Gelegenheit genutzt, die Diskussion im Bildungs- und Sozialausschuss zu verfolgen. Und vor allem: die Reaktion auf einen Änderungsvorschlag zu beobachten, den die Gemeindeelternvertretung gemeinsam mit der Fraktion Die Linke/SPD/Grüne erarbeitet hat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.