Gesungen wird in der Kirche im Rund, damit sich die Friedrichsauer Sangesfreunde in die Augen schauen können.

Friedrichsaue/MZ - Sie habe gar nicht so schnell gemerkt, wie alles passiert sei, schaut Sarah Schenk zurück und lacht. Es war im vergangenen Jahr, als sie beim Dorffest in Friedrichsaue zusammensaßen. „Da habe ich mit meiner Mama gesungen“, erzählt die 30-Jährige. „Und hinterher haben uns so viele Leute angesprochen, wie schön das war, man Volkslieder heute ja nur noch so selten hört.“ Die junge Frau, die seit vier Jahren in Friedrichsaue lebt und studierte Musiklehrerin ist, erwiderte, dass sie gerne Volkslieder singe und irgendwann mal einen Chor leiten möchte.