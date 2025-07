Ein Leben voller Musik: Sarah Schenk leitet neu gegründeten Chor in Friedrichsaue

Freude am Gesang

Friedrichsaue/MZ - „Es gab keine Zeit in meinem Leben ohne Musik“, sagt Sarah Schenk. Schon als Kind habe sie Instrumente erlernt, in verschiedenen Chören gesungen. „Mit drei stand ich zum ersten Mal auf einer Bühne – in Bernburg mit einem Chor“, erinnert sich die inzwischen 30-Jährige. Heute leitet sie mit den Friedrichsauer Sangesfreunden selber einen.