Nachtschwärmer in Not: Wie man auch in Aschersleben zum Schutz der Fledermäuse beitragen kann

Aschersleben/Salzlandkreis/MZ - Dass Bram Stokers Dracula einen fledermausflügeligen Umhang trägt und sich in Gruselgeschichten in einen solchen Jäger der Nacht verwandeln kann, kommt nicht von ungefähr: Die lautlos durch die Dunkelheit flatternden Fledermäuse haben den Menschen in früheren Zeiten Angst gemacht. Ja, Blut saugen sie tatsächlich auch. Doch nur sehr wenige Arten. In Süd- und Mittelamerika. Und nicht mit einem herzhaften Biss in den Hals.