Nachdem die Polizei zwei mehrfach vorbestrafte Männer beim nächtlichen Diebstahlversuch in Aschersleben erwischt hatte, müssen sie sich am Amtsgericht verantworten. Wie das Urteil ausfällt.

Verhandlung am Amtsgericht

Die Täter waren in Sachen Fahrraddiebstahl geständig.

Aschersleben/MZ - Pech hatte ein Einbrecher, der im Oktober 2022 nachts gegen 3 Uhr in ein Haus in Aschersleben in der Schlachthofstraße durch das Kellerfenster einstieg, um ein 1.820 Euro teures E-Bike zu klauen. Das Seilschloss hatte er schon geknackt, doch mitnehmen konnte er es nicht mehr, weil der Einbruch bemerkt wurde und die Polizei den 34-jährigen Dieb und seinen neun Monate älteren Komplizen, der Schmiere gestanden hatte, auf frischer Tat ertappte.