Gerade erst war das WC am Ascherslebener Bahnhof nach längerer Sperrung wieder geöffnet worden, da ist auch schon wieder außer Betrieb. Grund dafür sind Schäden durch Vandalismus.

Nach Vandalismusschäden: Toiletten am Ascherslebener Bahnhof sind schon wieder zu

Nach der Wiedereröffnung sind die Toiletten am Ascherslebener Bahnhof erneut außer Betrieb.

Aschersleben/MZ - Kaum geöffnet, schon wieder zerstört: Die Toiletten am Ascherslebener Bahnhof sind erneut Opfer von Vandalismus geworden und bleiben deshalb bis auf Weiteres geschlossen.

Erst vor Kurzem waren sie nach langer Sperrung wieder in Betrieb gegangen. Wie Stadtsprecherin Judith Franz informiert, wurden im Behinderten-WC und im Damen-WC neue Schäden festgestellt. „Der Bauhof ist mit der Reparatur beauftragt“, so Franz.

Eine Wiedereröffnung könne erst erfolgen, wenn die Anlagen vollständig instand gesetzt sind, teilt sie weiter mit. Es ist nicht das erste Mal, dass die Bahnhofstoiletten mutwillig beschädigt wurden. Zuletzt waren sie wegen Vandalismus mehrere Wochen lang gesperrt.