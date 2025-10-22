Ein Pkw hat am Mittwochabend eine Hauswand Auf dem Graben in Aschersleben touchiert. Das sorgte für ein größeres Aufgebot an Rettungskräften.

Nach Unfall: Behinderungen Auf dem Graben in Aschersleben

Aschersleben/MZ/fge - Zu Behinderungen ist es am Mittwochabend im Bereich am Johannisturm gekommen. Gegen 16.30 Uhr geriet der Fahrer eines Mercedes mit seinem Fahrzeug beim Einbiegen in die Straße Auf dem Graben auf den Fußweg und streifte dabei eine Hauswand, bevor das Fahrzeug zum Stehen kam.