Aschersleben/Halle/MZ - Recht schnell nach Schlusspfiff wertete Martin Wartmann das 30:30-Unentschieden trotz Gegentor in letzter Sekunde als einen gewonnenen Punkt. Seine Alligatoren hatten nach einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit den Sieg beim USV Halle vor Augen, stellten dem Favoriten in dessen Halle ein Bein. Somit konnte der HC Aschersleben nach dem Auswärtserfolg in Suhl erneut seine aktuell gute Form bestätigen und einen wichtigen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt in der Regionalliga gewinnen.

