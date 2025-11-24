Handball Regionalliga Nach Sieg gegen Freiberg: Aschersleben Alligators geben die Rote Laterne ab
Die Ascherslebener Alligatoren feiern in der Regionalliga den zweiten Sieg in Folge: Der HC Aschersleben behält in der Crunchtime die Nerven und zieht dem Gegner aus Freiberg den Zahn.
24.11.2025, 10:15
Aschersleben/MZ - Die Erleichterung war groß, der Jubel laut: Mit einem 26:24-Heimerfolg über die HSG Freiberg haben die Handballer des HC Aschersleben am Samstagabend im Ballhaus ihren zweiten Sieg in Folge gefeiert – und gleichzeitig das Tabellenende der Regionalliga Mitteldeutschland verlassen. Die Zuschauer bekamen das erwartete, hochspannende Duell zweier Tabellennachbarn zu sehen, die sich von der ersten Minute an nichts schenkten.