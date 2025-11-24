Die Ascherslebener Alligatoren feiern in der Regionalliga den zweiten Sieg in Folge: Der HC Aschersleben behält in der Crunchtime die Nerven und zieht dem Gegner aus Freiberg den Zahn.

Nach Sieg gegen Freiberg: Aschersleben Alligators geben die Rote Laterne ab

Kapitän Alexander Weber warf wichtige Tore für seine Mannschaft: Der HC Aschersleben gewann das Heimspiel gegen die HSG Freiberg.

Aschersleben/MZ - Die Erleichterung war groß, der Jubel laut: Mit einem 26:24-Heimerfolg über die HSG Freiberg haben die Handballer des HC Aschersleben am Samstagabend im Ballhaus ihren zweiten Sieg in Folge gefeiert – und gleichzeitig das Tabellenende der Regionalliga Mitteldeutschland verlassen. Die Zuschauer bekamen das erwartete, hochspannende Duell zweier Tabellennachbarn zu sehen, die sich von der ersten Minute an nichts schenkten.