Nach mehreren Delikten in Sachsen-Anhalt konnte die Polizei zwei jugendliche Tatverdächtige festnehmen. Die 14- und 17-Jährigen sitzen nun in U-Haft. Die Ermittlungen ergaben weitere Straftaten im Landkreis Mansfeld-Südharz.

Nach Raubdelikten in Aschersleben, Halle und Magdeburg: Jugendliche in Untersuchungshaft

Aschersleben/MZ. - Die Polizei im Salzlandkreis informiert über einen Ermittlungserfolg in Sachen Jugendkriminalität. Am 26. Februar dieses Jahres kam es in der Stadt zum Raub eines Kraftfahrzeuges. Am 27. Februar begingen die Tatverdächtigen in Magdeburg einen räuberischen Diebstahl. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen, auch in Magdeburg, konnten die Täter und das gestohlene Fahrzeug zunächst nicht gefunden werden.

Die Ermittlungen nahmen jedoch schnell Fahrt auf: Durch die Auswertung von Zeugenaussagen zu den vier tatbeteiligten Personen konnte ein Zusammenhang mit einer Tätergruppe aus Aschersleben hergestellt werden. Die im vergangenen Jahr eingerichtete Ermittlungsgruppe leitete laut Polizeiangaben weiterführende Maßnahmen ein.

In Halle festgenommen

Am 28. Februar gelang es der Polizei, das gestohlene Fahrzeug in Halle zu lokalisieren. Als die Streifenbeamten versuchten, den Fahrer zu kontrollieren, entzog sich dieser der Festnahme. Er ließ jedoch einen weiteren männlichen Mitbeschuldigten zurück, der daraufhin in Halle festgenommen wurde. Wenige Stunden später konnte auch der flüchtige Fahrer im Bereich Aschersleben gefasst werden.

Die beiden Beschuldigten im Alter von 17 und 14 Jahren waren während der Tat in Begleitung von zwei weiblichen Personen welche ebenfalls namentlich bekannt gemacht, aber nicht festgenommen wurden. Angesichts der Ermittlungsergebnisse stellte die Staatsanwaltschaft einen Haftantrag gegen die beiden festgenommenen Männer. Dieser wurde durch den zuständigen Richter am Amtsgericht Aschersleben bestätigt und es wurden Haftbefehle gegen die beiden Täter sowie eine dritte weibliche Tatverdächtige erlassen.

Weitere Taten im Mansfelder Land

Der Haftantrag gegen die dritte Person wurde jedoch aufgrund fehlender Tatbeteiligung außer Vollzug gesetzt. Die beiden männlichen Beschuldigten wurden nach Verkündung des Haftbefehls dem Bereitschaftsrichter vorgeführt und anschließend in die Justizvollzugsanstalt Raßnitz eingeliefert.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass die Verdächtigen bereits eine Woche zuvor an zwei weiteren Raubdelikten im Landkreis Mansfeld-Südharz beteiligt waren. Diese neuen Erkenntnisse werden nun in die laufenden Ermittlungen einbezogen, heißt es seitens der Polizei. Die Verhandlung am Amtsgericht Aschersleben soll zeitnah stattfinden.