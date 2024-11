Nachdem in Cochstedt ein Haus abgebrannt ist, werden bettelnde Streunerkatzen in der Gegend zum Thema in sozialen Netzwerken. Die Meinungen reichen von Mitgefühl bis Hass.

Sieben Katzen zählte der MZ-Fotograf bei einem Vor-Ort-Termin am Grundstück in Cochstedt.

Cochstedt/MZ - Am 7. Oktober stand in Cochstedt ein Einfamilienhaus in Flammen. Eine 69-jährige Frau kam dabei ums Leben. Ihr Ehemann, 75 Jahre alt, verlor neben seiner Frau auch sein Haus. Das Mitgefühl im Ort und in der Region war groß nach dem tragischen Ereignis: mit dem Schicksal des Mannes, aber auch, weil Tiere ihre Heimat verloren haben.