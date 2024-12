Aschersleben/MZ - Uwe Nielitz ist oft mit seinem Hund in und rund um Aschersleben unterwegs. Doch was er dabei sieht, ärgert ihn ohne Ende. An der Fuchsbrücke etwa hat er ein Foto gemacht, wie zahlreiche Hundekotbeutel an einen Absperrzaun geknotet sind. „Das ist zwar besser, als sie in die Landschaft zu werfen, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie in der Eine landen“, sagt Nielitz und meint weiter: „Nur nicht bis zum nächsten Papierkorb oder auch in die eigene Mülltonne tragen.“

