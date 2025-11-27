Beim Benefizkonzert der Fachhochschule Polizei und des Landespolizeiorchesters im Bestehornhaus werden 3.400 Euro Spenden eingenommen. Die kommen dem Arbeitskreis „Geschichte jüdischer Mitbürger in Aschersleben“ zugute.

Das Landespolizeiorchester und die Soulband haben ihr alljährliches Konzert im Ascherslebener Bestehornhaus gespielt.

Aschersleben/MZ - Zum 10. Benefizkonzert in der Vorweihnachtszeit hatten die Fachhochschule Polizei und das Landespolizeiorchester in dieser Woche ins Bestehornhaus geladen. 400 Gäste sind der Einladung gefolgt und erlebten ein Konzert aus verschiedenen Klassikern - gespielt vom Orchester - und modernen Songs, welche von der Soulband interpretiert worden.

Es konnte an diesem Abend eine Spendensumme von 3.400 Euro an den Arbeitskreis „Geschichte jüdischer Mitbürger in Aschersleben“ übergeben werden, teilen die Veranstalter mit. Davon kämen 1.000 Euro von der Salzlandsparkasse, die übrigens 2.400 Euro von den Besuchern des Konzerts.

Neben den Spendern danken die Organisatoren in den sozialen Medien auch den Rettungssanitätern sowie Auszubildenden vor Ort. Diese hätten für einen reibungslosen Ablauf gesorgt, die medizinische Versorgung, Sicherheit und Service gewährleistet.