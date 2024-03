Ein 31-Jähriger wollte am Sonntagmorgen eine Anzeige bei der Polizei in Aschersleben aufnehmen lassen. Dazu fuhr er mit 1,95 Promille im Blut mit dem Fahrrad vor.

Aschersleben/MZ - Eigentlich wollte ein 31-Jähriger auf dem Ascherslebener Polizeirevier nur eine Anzeige erstatten. Doch am Ende musste er sich selbst vor den Beamten verantworten. Der Mann, so Jessica Maaß vom Reviereinsatzdienst, sei am frühen Sonntagmorgen mit dem Fahrrad zur Polizeidienststelle gekommen.

Während der Befragung zum eigentlichen Anlass für die geplante Anzeige sei Alkoholgeruch im Atem des 31-Jährigen festgestellt worden. Daraufhin entschieden die Beamten vor Ort, dass bei dem Mann ein Atemalkoholtest durchgeführt wird. Dieser ergab einen vorläufigen Wert von 1,95 Promille.

„Die Weiterfahrt mit dem Rad wurde dem Mann daraufhin untersagt und es folgte eine Blutprobenentnahme“, heißt es bei der Polizei weiter. Gegen den stark alkoholisierten Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.