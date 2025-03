Das Ballhaus in Aschersleben wird zwei Tage lang zum Mekka für Modellbauer. Zu bewundern sind Trucks, Militärfahrzeuge und Schiffe aller Art. Auch Lego-Freunde finden Gleichgesinnte.

Miniwelt fasziniert Modellbaufreunde in der Ascherslebener Ballhaus-Arena

Einer schöner als der andere: Die ganze Vielfalt der Trucks zeigt sich in der Ballhaus-Arena.

Aschersleben/MZ - Am Wochenende war das Ascherslebener Ballhaus wieder ein Mekka für Modelltruckfreunde. Aber nicht nur Trucks, Lkw und Militärfahrzeuge drehten auf einem großen Parcours in der Arena surrend ihre Runden. Auch die Schwimmhalle gehörte zwei Tage lang ganz den Modellbauern, die ihre Schiffe vom Ruderboot über den Segler, vom U-Boot bis zur Motorjacht über die Wasseroberfläche schickten. Erstmals dabei war auch der Lego-Verein LBRICK aus Leipzig, deren Mitglieder den Besuchern den Spaß an den kleinen bunten Steinen vermitteln wollen, mit denen sie ganze Welten erschaffen können.