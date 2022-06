Mehringen ist durch neue Brücke wieder vereint

Mehringen/MZ - „Sie spalten unser Dorf“, hatte die MZ im September 2018 nach einer Ortschaftsratssitzung in Mehringen getitelt. Die Wipperstegbrücke, über die Fußgänger vom Ortsteil mit den kleinen Einkaufsmöglichkeiten und dem zentralen Platz in den anderen mit Kindertagesstätte, Grundschule und Bahnhof gelangen, musste gesperrt werden, weil das Holz marode, die Stabilität nicht mehr gewährleistet war. Die Sperrung hatte damals für Empörung und Wut unter den Bürgern gesorgt. Am Donnerstag konnte nun endlich nach drei Monaten Bauzeit die neue Aluminiumbrücke, die als Ersatz gebaut wurde, ihrer Bestimmung übergeben werden.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<