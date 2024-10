Die Container füllen sich in Gatersleben schnell mit Kronkorken. Gut 500 Euro kommen zusammen, die Hans Hoffmann verdoppeln will. Auch die Feuerwehr will noch spenden.

Gatersleben/MZ - Dienstagnachmittag in Gatersleben: Die Leute schleppen Tüten, Kisten, Säcke an. Alles ist randvoll mit Kronkorken gefüllt. Die transportieren sie mit dem Fahrrad, dem Traktor, dem Rollator oder einem Bollerwagen zum Bäckerteich. Der dreijährige Till kommt sogar mit einem kleinen Elektroauto angefahren, auf dessen Ladefläche die Flaschenverschlüsse liegen. Denn die will Hans Hoffmann an diesem Nachmittag einsammeln, um Kindern in Not zu helfen.