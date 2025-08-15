weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Maislabyrinth Aschersleben verlängert – Sommerfreizeit für Familien

Maislabyrinth geht in die Verlängerung Wohnen am Maisfeld: Wer sich um das Labyrinth in der Nähe von Aschersleben kümmert

Verschlungene Wege im Maislabyrinth locken viele Besucher an die Ermslebener Straße bei Aschersleben. Dort kümmert sich Familie Richter um alles, jetzt sogar bis zum 30. August.

Von Kerstin Beier Aktualisiert: 15.08.2025, 14:17
Jaqueline Richter in der Süßen Hütte am Maislabyrinth. Tochter Nathalie hat ihren eigenen Camper als Rückzugsort.
Jaqueline Richter in der Süßen Hütte am Maislabyrinth. Tochter Nathalie hat ihren eigenen Camper als Rückzugsort. (Fotos: Kerstin Beier)

Aschersleben/MZ - Natalie und Leyni Lou wischen die Tische und Bänke ab. Innerhalb weniger Stunden hat sich der Ackerstaub wieder auf den Sitzmöbeln abgesetzt. Aber das ist normal hier oben, direkt auf dem Feld. Die Hüpfburgen müssen aufgerichtet werden, in weniger als einer Stunde öffnet das Maislabyrinth an der Ermslebener Straße in Aschersleben.