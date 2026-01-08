weather schneeschauer
  4. Kaputte Mauer: Loch in Ascherslebener Friedhofsmauer: Was sich in der Silvesternacht ereignet hat

Erneut klafft ein großes Loch in der Friedhofsmauer in Aschersleben. Doch woher stammt der Schaden? Was unsere Recherche ergab.

Von Detlef Anders Aktualisiert: 08.01.2026, 08:27
Seit dem Silvesterabend hat die Ascherslebener Friedhofsmauer erneut ein großes Loch.
Seit dem Silvesterabend hat die Ascherslebener Friedhofsmauer erneut ein großes Loch. (Foto: Frank Gehrmann)

Aschersleben/MZ - In der Friedhofsmauer von Aschersleben klafft seit Silvester ein großes Loch. Hat es wieder einmal einen Unfall gegeben? Wie vor ein paar Jahren, als ein Betrunkener, der in die Konstantin-Ziolkowski-Straße abbiegen wollte, die Kurve nicht bekommen und mit seinem Auto ein Loch in die Mauer gerissen hat?