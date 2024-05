Der HC Aschersleben bastelt derzeit am Kader für die neue Saison. Gleichwertigen Ersatz für die verabschiedeten Spieler zu finden, wird schwierig werden, prophezeit der Trainer.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Die Alligatoren haben sich in die Punktspielpause verabschiedet. In den 28 Spielen der Mitteldeutschen Oberliga sammelten die Handballer des HC Aschersleben zwölf Siege und ein Unentschieden: Im Gesamtklassement bedeuten die 25 Zähler Platz zehn. Das letzte Saisonspiel nutzten die Verantwortlichen des HCA, um Spieler zu verabschieden. Und in diesem Zusammenhang dürfte nicht nur unter den Mitspielern und im Trainer-Team, sondern auch unter Fans Wehmut aufgekommen sein.