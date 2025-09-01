Beim „Lauf der Bildung“ in Aschersleben schnüren etwa 300 Sportbegeisterte ihre Schuhe. Die historische Kulisse sorgt für besondere Stimmung.

„Lauf der Bildung“ führt 300 Starter über den Ascherslebener Promenadenring

Punkt 18 Uhr fiel der Startschuss, fast 300 Läufer machen sich auf den Weg am Ascherslebener Promenadenring.

Aschersleben/MZ - Der „Lauf der Bildung“ zieht in seiner dritten Auflage knapp 300 Läuferinnen und Läufer an – so viele wie nie zuvor. „Das ist wohl ein neuer Rekord“, freut sich Alexander Hartkopp, Leiter der Bildungsakademie des Salzlandkreises. Gemeinsam mit der LSG Ascania Aschersleben und dem PSV Bernburg richtet die Akademie die Veranstaltung aus.