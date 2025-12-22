Auch in diesem Jahr hat der Landrat des Salzlandkreises, Markus Bauer, zum Jahresende das Ascherslebener Tierheim besucht. Warum ihm dieser Termin sehr wichtig ist.

Markus Bauer übergibt Futterspenden für die Tiere an Silvia Rupkalwies (re.) und Josefine Helmund vom Ascherslebener Tierschutzverein.

Aschersleben/MZ - Mit kleinen Gaben als Geste der Anerkennung für die aufopferungsvolle Arbeit mit notleidenden Tieren hat Landrat Markus Bauer in der Adventszeit das Tierheim in Aschersleben besucht: Christstollen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die ehrenamtlichen Helfer, Hunde- und Katzenfutter für die Tiere.