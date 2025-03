Kunst in Aschersleben Kunst trifft Natur: Mutter-Tochter-Ausstellung in Aschersleben

Arbeiten von Heike Wolff und ihrer Tochter Lea sind noch bis zum 31. März in der Bibliothek in Aschersleben zu sehen. Die Künstlerin startet mit der Ausstellung in ihr Jubiläumsjahr.