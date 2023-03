Für Besucher gilt im Ameos-Klinikum in Aschersleben weiter die Maskenpflicht.

Aschersleben/MZ - In einer Pressemitteilung informiert Ameos Ost über neue Regelungen in den zugehörigen Kliniken – unter anderem in Aschersleben. Demnach würden zwar seit 1. März fast alle Test- und Maskenpflichten wegfallen – darauf hatten sich die Gesundheitsministerinnen und -minister von Bund und Ländern aufgrund der stabilen Infektionslage verständigt – allerdings gebe es einige Ausnahmen, die für Arzt-, Krankenhaus- und Pflegeheimbesucher gelten.

Maskenpflicht bis 7. April

Für Besucher der Kliniken in der Region Ameos Ost gilt bis einschließlich 7. April weiterhin die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske, wird in der Pressemitteilung betont. Dies gelte, mit Ausnahme von Kindern unter sechs Jahren, auch für Begleitpersonen.

Auch Patienten mit Symptomen einer Atemwegs- oder Covid-Infektion sind weiterhin verpflichtet, eine FFP2-Maske zu tragen. Nur wenn aus klinischen Gründen das Tragen einer FFP2-Maske nicht möglich ist, wäre ein Mund-Nasen-Schutz ausreichend. Für Patienten in Praxen, Ambulanzen und ähnlichen Einrichtungen, die außerhalb der Kliniken liegen, gilt ebenso bis einschließlich 7. April 2023 eine FFP2-Maskenpflicht.

Tests nur noch für Patienten

Wie in der Pressemitteilung von Ameos Ost bekannt gemacht wird, seien für Besucher seit gestern keine Tests mehr erforderlich. Auch für Patienten in Praxen, Ambulanzen und anderen außerhäuslichen Einrichtungen würde die Testpflicht entfallen. Außerdem gebe es seit gestern keine Einlasskontrollen mehr.

Bei Patienten, die sich in eine zentrale Notaufnahme begeben, werde hingegen weiter ein Antigen-Schnelltest durchgeführt. Fällt dieser positiv aus, folge ein PCR-Test. Patienten, die für einen elektiven Eingriff in ein Klinikum der Region Ameos Ost kommen, müssten sich ebenfalls einem Antigen-Schnelltest unterziehen. Auch bei stationären Aufnahmen werde bis auf Weiteres täglich mit Antigen-Schnelltests getestet – bei positivem Ergebnis folge wie bisher ein PCR-Test. Auch Wiederholungstests würden via PCR erfolgen.

Einer Empfehlung des Robert-Koch-Instituts folgend, gibt es in Aschersleben und den anderen Kliniken im Bereich Ameos Ost keine Änderung zum bisherigen Vorgehen in Bezug auf die Isolationspflicht von positiv getesteten Patienten.

Besuch ohne Einschränkung

Einschränkungen bei Besuchen, was die Zeit und die Anzahl der besuchenden Personen angeht, gibt es laut Ameos Ost nicht mehr. Ausnahmen gelten auf den Intensivstationen. Dort seien Besuche nur nach vorheriger Terminabsprache möglich. Besuche von Covid-Patienten sind auch weiterhin ausgeschlossen. Ausnahmen gelten hier nach ärztlicher Rücksprache.