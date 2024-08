Aschersleben/MZ - Das Blau und Gelb der Hüpfburg fallen auf im Bestehornpark. Sie ist das Sahnestück dieses Mittwochnachmittags, doch es gibt noch andere Dinge, die es auszuprobieren lohnt: Slackline und Volleyball, Easy Roller und Sprungstelzen, „Vier gewinnt“ und Seifenblasen, Klettball und Trampolin und und und. „Wir haben für jeden was in unserem Spielmobil“, sagt Stadtjugendpfleger Andreas Riemer.

Bis Ende Oktober ist er immer am Mittwochnachmittag zwischen 14 und 18 Uhr im Bestehornpark und hat all die Spielgeräte an Bord, die das Draußensein spannend machen. Jeder, der möchte, kann vorbeikommen und spielen. Der Ort ist bewusst gewählt. Er liegt zentral, viele Familien nutzen den Park als Durchgangsstrecke, Schulen und Kindereinrichtungen befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Angebot wird gut genutzt

Obwohl das Angebot neu ist, wird es schon an diesem zweiten Nachmittag gut angenommen. Und es sind nicht nur Kinder, die ganz offenbar Spaß haben, sondern auch die Eltern. Maria und Carlo zum Beispiel sind mit Hilde und Moritz da, zwei und fünf Jahre alt. „Es ist schön, dass so etwas angeboten wird“, sagt Maria, während sie ihrem Sohn beim Trampolinspringen zuschaut. Sie findet, dass es in Aschersleben bisher fehlt an Möglichkeiten, mit kleineren Kindern etwas zu unternehmen – speziell bei schlechterem Wetter.

Für die kalten Tage sucht der Stadtjugendpfleger noch nach einer zentralen Möglichkeit, das Spielmobil auch in Herbst und Winter einzusetzen. Jana Richter ist mit ihrem jüngsten Sohn Paul eher zufällig auf das Angebot gestoßen. „Ich finde gut, dass es kostenlos ist. Man kann einfach mal so vorbeigehen“, sagt sie. Und sie schätzt, dass Kinder Spielzeug ausprobieren können, „ohne dass man es gleich kaufen muss“.

Im Bestehornpark kann jeden Mittwoch spontan gespielt werden. (Foto: Frank Gehrmann)

Mit dem mobilen Spielangebot möchte die Jugendpflege Kinder und Jugendliche erreichen, die die von der Stadt betriebenen Jugendklubs nicht besuchen. Und es sei schön, wenn auch die Eltern mit einbezogen werden können. „Nur so kommen wir an die Wünsche und Bedürfnisse und erfahren etwas über die Interessen. Im günstigsten Fall sind wir Ansprechpartner für Sorgen und Nöte“, sagt Riemer, der dort anknüpfen möchte, wo der langjährige Stadtjugendpfleger Uwe Rothe aufgehört hat.

Gut bestückter Spieleanhänger

Das über Werbepartner finanzierte Jugendmobil fährt seit 2016 in die Ascherslebener Ortschaften. Seit März 2022 gibt es den gut bestückten Spieleanhänger, in dem sich neben viel Outdoor-Ausrüstung auch einige Gesellschaftsspiele befinden. Diese würden besonders im Winter sehr gern genutzt. Mit dem Spieleanhänger werden besonders die Ortschaften angefahren, die keine eigenen Klubs haben. „Verlässlichkeit ist hier das A und O“, sagt Andreas Riemer.

Das trifft auch auf das neue mobile Angebot im Bestehornpark zu. „Es ist schon ein Erfolg, dass heute wieder Kinder gekommen sind, die schon in der vergangenen Woche da waren.“ Bevor man noch mehr Kinder erreiche, müsse sich das erst herumsprechen. Derzeit betreut Andreas Riemer die Spielenachmittage noch allein. Perspektivisch sollen jedoch ehrenamtliche Mitarbeiter hinzugewonnen, Projekte oder Workshops integriert werden.

Stellen werden besetzt

Gute Nachrichten gibt es auch in Sachen Personal. Ab September wird die Stelle des Landjugendpflegers, der sich um die Klubs in den Ortschaften kümmert, besetzt sein. Und auch für die lange offene Stelle im Streetwork-Bereich gibt es eine Neubesetzung.