Konzert in Aschersleben: Warum bei F.misd in der Alten Hobelei alles im grünen Bereich ist

Die Staßfurter Band F.misd steht am Samstag auf der Bühne in der Alten Hobelei.

Aschersleben/MZ - Die Staßfurter Band F.misd steht in den Startlöchern. Denn das kommende Wochenende steht ganz im Zeichen des St. Patrick’s Days, dem irischen Nationalfeiertag. Der wird auch in Aschersleben ganz groß gefeiert. Und zwar am Samstag, 18. März, in der Alten Hobelei.